DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juli mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q, Zürich 06:45 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H, Vernier *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H (09:00 virtuelles PG), Göttingen *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (14:00 Finanzanalysten- Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q, Espoo *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H, Basel 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q, Seoul *** 08:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q, London 08:30 DE/Bundesinnenministerin Faeser, -verkehrsminister Wissing und Deutsche-Bahn-Chef Lutz, PK zu "Sicherheitsbahnhof Berlin Südkreuz", Berlin *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 107 zuvor: 108 09:00 DE/Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger, Vorstellung des Wasserstoffatlas Deutschland, Berlin 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Online-HV *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q, Midland *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q, St. Paul 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,25% zuvor: -0,50% *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: +1,6 zuvor: -3,3 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 244.000 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 22:05 US/Mattel Inc, Ergebnis 2Q, El Segundo *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - DE/Ende der Wartungsarbeiten an der Gasleitung Nord Stream 1, Lubmin ===

