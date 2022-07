Shanghai, China (ots/PRNewswire) -Am 19. Juli 2022 fand in der ICBC Shanghai Filiale die Unterzeichnung der strategischen Kooperationsvereinbarung zwischen Fosun International GmbH und Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Shanghai Filiale statt. ICBC und Fosun werden eine intensive Zusammenarbeit in den Bereichen Hochtechnologie, fortschrittliche Fertigung, Biopharmazie, "Glücksindustrie" und anderen Bereichen eingehen, um die Entwicklung zu fördern.Fu Jie, Präsident der ICBC Shanghai Filiale und Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, nahmen per Videokonferenz an der Unterzeichnungszeremonie teil. Im Namen der beiden Parteien unterzeichneten Zhang Houlin, Senior Vize-Präsident und Co-CFO von Fosun International, und Wang Rui, Vize-Präsident der ICBC Shanghai Filiale, formell die umfassende strategische Kooperationsvereinbarung. Fu Jie, Guo Guangchang, Zhang Xiaoqi, Vize-Präsident der ICBC Shanghai Filiale, und Wang Qunbin, Co-Vorsitzender von Fosun International waren als Zeugen anwesend. Wang Qunbin hielt eine Rede bei der Unterzeichnung, und Gong Ping, der Exekutive-Geschäftsführer und CFO von Fosun International, nahm online an dem Treffen teil.Präsident Fu Jie sagte, Fosun habe sich als Vertreter der Privatwirtschaft in Shanghai und als führendes Unternehmen in Zhejiang im Zuge der Reform- und Öffnungswelle entwickelt und umgestaltet. Die Firma habe eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung und Bekämpfung der Pandemie sowie bei der Wiederaufnahme von Arbeit und Produktion gespielt. Die Unterzeichnung der Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für die ICBC, um die Vorgaben des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und der ICBC-Zentrale, die sich der Rolle einer Großbank verschrieben hat, gründlich umzusetzen und das Dienstleistungsniveau zu verbessern, damit das Wirtschaftswachstum stabilisiert und die hochwertige Entwicklung privater Unternehmen gefördert werden kann. Auf der Grundlage einer langfristigen und soliden Zusammenarbeit werden ICBC und Fosun diese Unterzeichnung zum Anlass nehmen, ihre jeweiligen Vorteile weiter zu nutzen, die Verbindung zwischen Industrie und Finanzen zu vertiefen und gemeinsam neue und größere Beiträge zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu leisten.Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, der gerade auf einer Geschäftsreise in Übersee ist, sagte, dass sich Fosun zu einem globalen, innovationsgetriebenen Konsumgüterkonzern entwickelt hat, der seine Präsenz in den vier großen Geschäftsbereichen Gesundheit, Glück, Wohlstand und intelligente Fertigung verstärkt hat und über globale Betriebskapazitäten sowie tiefgreifende Technologie- und Innovationsfähigkeiten verfügt. In Zukunft wird Fosun seine Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Hochtechnologie, Biopharmazie, Glücksindustrie und anderen Bereichen weiter verbessern, um die Bedürfnisse der Familien weltweit besser nach Glück zu erfüllen. Guo Guangchang dankte der ICBC für das langjährige Vertrauen und die Unterstützung von Fosun und ist überzeugt, dass die beiden Parteien durch die Vertiefung der Zusammenarbeit einen größeren Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung leisten werden.Die Unterzeichnungszeremonie wurde von Yu Jin, Präsident der ICBC Shanghai Luwan Sub-Filiale, geleitet. Chen Yue, Senior Assistant des Präsidenten von Fosun, Co-CFO von Fosun, Co-Generalmanager der Abteilung für Finanzmanagement des Konzerns, und Vertreter von Fosun-Mitgliedsunternehmen wie Yuyuan Inc. und Fosun Pharma nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil.Pressekontakt:Tina Law,tina.law@iprogilvy.com,+852-2136 6181Original-Content von: Fosun International Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122780/5277880