Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax dreht ins Minus - Bedenken wegen Gasversorgung Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch doch noch ins Minus gerutscht. So nahm die Verunsicherung hinsichtlich der Gasversorgnug wieder zu, nachdem am Vortag noch Medienberichte über ein Hochlaufen der Pipeline Nord Stream 1 eine Erholungsrally angeschoben hatten. weiterlesen Politik ‚Energie als Waffe': EU-Kommission präsentiert Gasplan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...