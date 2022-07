De starke Start in den Handelstag bei der Aktie der Kochboxenversenders HelloFresh ist nun vorüber. Die Papiere haben am Mittwoch nach gesenkten Jahreszielen ihre deutlichen Erholungsgewinne abgegeben und sind in die Verlustzone gedreht. Inzwischen steht die Aktie bereits zweistellig im Minus. Zuletzt ging es um über zehn Prozent auf 29,51 Euro abwärts, womit sie Schlusslicht im Dax waren. Wie der Kochboxenlieferant am Nachmittag mitteilte, wird er bei Umsatz und operativem Ergebnis im zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...