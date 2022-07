Die Naga Group (WKN: A161NR) büßte am Dienstag per Xetra-Schluss ein Drittel ihres Börsenwerts auf nurmehr 95 Millionen € ein. Das prosperierende Fintech informierte kurz vor Dienstagshandels-Ende in Frankfurt am Main über die Reduzierung der Jahresprognosen 2021 und 2022 - mit Folgen für die Gewinne. Naga ist ein Brokerage-Anbieter aus Hamburg. Eine Million registrierte Konten nutzen die Plattform mit Tradingfunktionen. Neobroker muss kleinere Brötchen ...

