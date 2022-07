Musterdepot Aktien Bereits in unserem heutigen Newsletter haben wir auf die Gazprom-Problematik hingewiesen. Wir werden die Möglichkeit zum Umtausch der ADRs in russische Stammaktien nutzen. Wir gehen nicht davon aus, dass der Handel in den ADRs in absehbarer Zeit wieder aufgenommen wird. Zudem steht zu befürchten, dass es künftig auch noch zu einem zwangsweisen Umtausch bzw. zu einer Zwangsabfindung in den ADRs kommen könnte. Die ADR-Bank wird hier im Zweifel an politische Vorgaben der USA gebunden ...

