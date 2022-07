In den letzten Tagen rechneten die meisten schon fest damit, dass durch Nord Stream 1 so schnell kein russisches Gas mehr fließen würde. In der Regierung wurden schon fleißig Notfallpläne geschmiedet, während Ökonomen vor der großen Rezession warnten. Nun gibt es aber Anzeichen dafür, dass am Ende alles halb so schlimm werden könnte.Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" verlauten ließ, sprachen Insider zuletzt davon, dass die Pipeline Nord Stream 1 wohl doch noch mit russischem Gas gespeist werden soll, wenn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...