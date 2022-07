DJ PTA-Adhoc: BAWAG Group AG: EZB genehmigt Aktienrückkauf in Höhe von 325 Mio. EUR

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta033/20.07.2022/18:45) - Dem Vorstand der BAWAG Group AG (BAWAG) wurde am heutigen Tag die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zugestellt, mit der die EZB einen Aktienrückkauf in Höhe von 325 Mio. EUR genehmigt hat. Der Vorstand der BAWAG hat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 325 Mio. EUR durchzuführen. Das Aktienrückkaufprogramm wird voraussichtlich am 25. Juli 2022 starten. Die Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms lauten wie folgt:

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 28. März 2022

Tag der Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses 28. März 2022

Beginn und voraussichtliche Dauer des Rückerwerbsprogramms 25. Juli 2022 bis 30. Dezember 2022

Aktiengattung Inhaberaktien (ISIN: AT0000BAWAG2)

Beabsichtigtes Volumen Bis zu 8.841.461 Stück Aktien (entspricht 10 % des Grundkapitals, abzüglich eigener Aktien, die derzeit gehalten werden)

Maximaler Gesamtgegenwert 325 Mio. EUR

Preisgrenzen Nach dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 28. März 2022 darf der Gegenwert je Aktie die Untergrenze von 1 EUR nicht unterschreiten und darf nicht mehr als 50% über dem nach Handelsvolumina gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 20 Börsetage vor dem jeweiligen Erwerb betragen.

Art des Rückerwerbs Erwerb über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme (MTFs)

Zweck des Rückerwerbs Verwendung der eigenen Aktien für alle Zwecke gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 28. März 2022

Auswirkung auf Börsezulassung Keine

Die Durchführung des Aktienrückkaufs erfolgt durch ein Kreditinstitut. Das Kreditinstitut trifft seine Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Aktien der BAWAG unabhängig von der Gesellschaft .

Hinweis gemäß § 5 Abs 4 VeröffentlichungsV 2018: Die gemäß § 7 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms sowie allfällige gemäß § 6 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichende Änderungen des Aktienrückkaufprogramms werden auf der Website der BAWAG Group AG veröffentlicht ( https://www.bawaggroup.com/ BAWAGGROUP/IR/DE ).

Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Aktien der BAWAG Group AG und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückkauf von Aktien der BAWAG Group AG anzunehmen.

Kontakt:

Financial Community: Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Phone: +43 (0) 5 99 05-22474 IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com

(Ende)

Aussender: BAWAG Group AG Adresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations (Jutta Wimmer) Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com

ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

