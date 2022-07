Nicht vergessen: Jetzt den neuen Report von Stefan Klotter "Revival of the Fittest" runterladen! https://bit.ly/3ohD9Bz Kaum eine Aktie wurde in den letzten zwei Jahren so heiß gehandelt wie Biontech. Hält der Anleger-Liebling einer scharfen Chartanalyse stand - Charttechnik-Experte Stefan Klotter kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Regelmäßig melden sich w:o-Leser und Zuschauer in Kommentarspalten mit Wunsch-Aktien, die unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter für Sie unter die Lupe nehmen soll. Dieses Mal sind der Impfstoffhersteller Biontech, der Chip-Hersteller Nvidia, die Deutsche Telekom und der IT-Dienstleister Secunet Securities dabei. Haben Sie einen Depotwert, den Sie gerne analysieren lassen möchten oder eine spannende Aktie, die sie schon länger auf der Watchlist haben - Falls Sie Vorschläge für Stefan Klotter haben, schreiben Sie es uns in die Kommentare!