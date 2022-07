Wir haben es kommen sehen und in diesem Artikel beschrieben, warum wir nicht mehr an große Covid-19-Umsätze von Valneva (WKN: A0MVJZ) glauben - jetzt ist es traurige Gewissheit. So teilt der Impfstoffhersteller heute Abend mit, dass die EU-Kommission nur 1,25 Millionen Dosen von VLA 2001 in diesem Jahr abnimmt mit der Option auf eine weitere Charge in gleicher Höhe. Ursprünglich hatte der Vorabkaufvertrag 60 Millionen Dosen vorgesehen. Was bedeutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...