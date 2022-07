The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.07.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.07.2022



ISIN Name

CA98422W1032 XIGEM TECHNOLOGIES CORP.

CA0079754028 AETERNA ZENTARIS INC.

SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T.

US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01

US81763U1007 SERVICESOURCE INTL DL-001

US92531L2079 VERSO CORP. A DL -,01

