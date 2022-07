Hochleistungsbatterie-Technologie von Alsym verspricht Beschleunigung der Elektrifizierung des Schifffahrtssektors durch Minimierung der Brandgefahr in Zusammenhang mit lithiumbasierten Batterien

Alsym Energy, ein Entwickler wiederaufladbarer Batterien der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass Alsym und Synergy Marine in Zusammenarbeit mit Nissen Kaiun (Japan) Anwendungen speziell für die Schifffahrtsindustrie mit Hilfe der kosteneffektiven Hochleistungstechnologie von Alsym entwickeln werden. Das in Singapur ansässige Unternehmen Synergy Marine ist ein weltweit führender Schiffsmanagement-Serviceprovider, der gegenwärtig mehr als 500 Schiffe verwaltet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220720005101/de/

Synergy Marine Group plans to use Alsym Energy batteries on many of its ships, which dock at ports around the world, including the Port of Long Beach, pictured here. Photo Credit: Port of Long Beach