Ekosem-Agrar will eine am 1. August fällige Zinszahlung um ein Jahr verschieben. Dies betrifft eine bis 2024 laufende Anleihe. Die Gläubiger der Anleihe hatten im Mai den Weg zu diesem Schritt freigemacht. Die Stundung erfolgt in Absprache mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...