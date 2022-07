Las Vegas (ots/PRNewswire) -Smart NFTs sind die nächste innovative Entwicklung von NFTs, die von VIMworld entwickelt wurden. Diese virtuellen Charaktere, die auf der Plattform als VIMs (Virtually Integrated Metadata) bezeichnet werden, haben eine vielschichtige Hintergrundgeschichte und sind nicht nur eine Ansammlung von unveränderlichen Pixeln auf dem Bildschirm. Diese intelligenten NFTs wachsen und verändern sich je nach den Interaktionen ihres Besitzers mit ihnen.Die Besitzer können ihren Smart NFT mit dem VIMworld-eigenen Token VEED füttern, um das Kunstwerk weiterzuentwickeln und Schätze oder andere sekundäre Gegenstände auf verschiedene, unterhaltsame Weise zu verdienen, die sie einzigartig machen. Bei voller Nutzung wird ein Smart NFT VIM zur Manifestation der Identität seines Besitzers und fungiert sowohl als virtueller Begleiter als auch als stichhaltiger Lebenslauf für persönliche Leistungen.Intelligente NFT sind auf eine häufige und anhaltende Interaktion mit ihren Besitzern angewiesen, um ihre wahre Gestalt anzunehmen. VIMworld wurde von Grund auf als evolutionäres, offenes Metaversum konzipiert, und VIMs sollen in Spiele und soziale Erlebnisse integriert werden, die von der Integration von Metadaten der Nutzer profitieren.NFT-Käufer werden von anderen Projekten angezogen, weil sie unglaubliche Kunstwerke, den Hype der Gemeinschaft und die begrenzte Prägung schätzen. Nachdem der Hype abgeklungen ist, fragen sich diese Sammler oft, was sie tun sollen, außer zu warten. VIMworld kennt diese Probleme aus erster Hand. Zusätzlich zu den Möglichkeiten, die Inhaber von Smart NFTs auf der VIMworld-Plattform nutzen können, hat VIMworld ein SDK entwickelt, um Partnerschaften und Drittentwickler für die Integration ihrer Anwendungen zu gewinnen und den Nutzern mehr Möglichkeiten zur Erkundung und VIMs neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu bieten.VIMworld hat auch Tools entwickelt, mit denen die Eigentümer leicht auf ihre VIMs zugreifen, sie speichern und deren Fortschritt verfolgen können. Die Online-Plattform verfügt über ein robustes Management-Tool für die Einspeisung und Aufstockung der einzelnen VIM. Die Besitzer können auch verschiedene Ranglisten einsehen, um ihre Fortschritte mit denen anderer Mitglieder der Community zu vergleichen. Der Marktplatz ermöglicht es den Eigentümern, VIMs zu kaufen und zu verkaufen.Für Besitzer, die eine Vielzahl digitaler Vermögenswerte besitzen, hat VIMworld Nufinetes entwickelt, eine sichere Multi-Chain-Wallet-App, die derzeit Transaktionen auf Ethereum und Vechain ermöglicht und mehrere Token unterstützt. It allo Nufinetes ist für iOS und Android verfügbar, so dass NFT-Sammler und Inhaber digitaler Vermögenswerte aus der ganzen Welt eine zentrale Wallet-App haben können.Intelligente NFTs werden sich mit der zunehmenden Verbreitung von web3 weiterentwickeln. VIMworld wird auch weiterhin den Weg für aufregende neue Funktionen und Nutzen ebnen, die die Vorteile der intelligenten NFT-Technologie voll ausschöpfen.Jetzt auf VIMworld zugreifenVIMworld ist ein revolutionäres NFT-Ökosystem (Non-fungible Token), das einen Raum schafft, in dem sich Unternehmertum und Spiel verbinden und gedeihen. Im Kern von VIMworld befinden sich die VIMs selbst, jedes einzigartig und langlebig. VIMs sind intelligente NFTs, die ein unveränderliches System der Authentifizierung liefern und es ihren Besitzern erlauben, durch Spielen Werte zu speichern und zu schaffen und gleichzeitig sinnvolle Verbindungen zu anderen aufzubauen.Der Zugriff auf VIMworld erfolgt über VIMworld.com mit einem VeChain-fähigen Browser wie dem VeChain Sync-Browser oder Google Chrome + Comet-Erweiterung. Für weitere Informationen über VIMworld besuchen Sie bitte vimworld.com oder folgen Sie unseren Social Media Kanälen:Twitter - InstagramRedditGreifen Sie jetzt auf Nufinetes zuNufinetes ist im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter nufinetes.com. Die App kann auch direkt heruntergeladen werden.Android: https://d3va9f6jgm4z2y.cloudfront.net/nufinetes-prod/Nufinetes_Android_latest.apkApp Store (OS): https://apps.apple.com/us/app/nufinetes/id1609562349Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862601/VIMworld_Smart_NFTS.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1229828/VIMworld_Logo.jpgPressekontakt:media@vimworld.comOriginal-Content von: VIMworld, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157392/5278108