LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum geplanten Bürgergeld:

"Mit ihrer Bürgergeldreform zeigt die Politik, dass sie aus manchem Fehler aus dem Jahr 2005 gelernt hat. Trotz Corona-Krise und trotz der wirtschaftlichen Risiken, die aus dem russischen Krieg in der Ukraine folgen, ist das Problem im Deutschland des Jahres 2022 nicht Arbeitslosigkeit, sondern Fachkräftemangel. Es ist also nicht nur menschlich erfreulich, sondern auch rational, bei Menschen in der Grundsicherung den Vermittlungsvorrang abzuschaffen."/yyzz/DP/he