Bystronic AG: Hohe Nachfrage, sehr guter Auftragsbestand, Verzögerung in der Umsatzrealisierung im ersten Halbjahr 2022



21.07.2022

Hohe Nachfrage, sehr guter Auftragsbestand, Verzögerung in der Umsatzrealisierung im ersten Halbjahr 2022

Starke Nachfrage auf Vorjahresniveau - Zuwächse in allen Regionen exkl. China

Friktionen bei Beschaffung und Auslieferung

EBIT unter Erwartungen aufgrund von verzögerter Umsatzrealisierung und höheren Kosten

Besseres zweites Halbjahr mit höheren Umsätzen erwartet

Kennzahlen Bystronic

Mio. CHF H1 2022 H1 2021 in % in % k.W.1 Auftragseingang 536.1 549.5 (2.4) 0.5 Nettoumsatz 453.2 440.7 2.8 6.2 Betriebsergebnis (EBIT) 10.5 30.3 (65.4) - in % Nettoumsatz 2.3 6.9 Ergebnis 7.0 23.3 (70.2) - Ergebnis je Namenaktie A in CHF 3.37 11.19 (69.9) - Betrieblicher Free Cashflow (52.5) 19.7 - - RONOA 2 in % 6.6 20.0 - - Anzahl Mitarbeitende per Stichtag 3'636 3'357 8.3 -

1 zu konstanten Wechselkursen

2 Rendite auf den durchschnittlichen Nettoaktiven



Zürich, 21. Juli 2022 - Herausforderungen wie Lieferengpässe, eingeschränkte Transportkapazitäten sowie die Lockdowns in China prägten das erste Halbjahr 2022. Trotzdem erzielte Bystronic dank des innovativen Produkt- und Service-Portfolios einen stabilen Auftragseingang auf Höhe des starken Vorjahresniveaus. In den Regionen Americas und Asia Pacific steigerte Bystronic den Auftragseingang zweistellig, während sich die Nachfrage in EMEA auf Vorjahresniveau bewegte. In China hingegen führten regionale Lockdowns und eine Abkühlung der Konjunktur zu einem deutlichen Rückgang. Insgesamt entwickelte sich insbesondere die Nachfrage im Gold-Segment erfreulich. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Auftragseingang um 0.5% und betrug CHF 536.1 Millionen.



Bystronic steigerte den Umsatz um 2.8% (6.2% zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 453.2 Millionen. Die Regionen EMEA, Americas und Asia Pacific erhöhten die Umsätze, während das Geschäft in China und damit das Einstiegssegment zurückging. Die Umsatzrealisierung war eine grosse Herausforderung. Aufgrund einzelner fehlender Komponenten bei ausgelieferten Systemen waren diese noch nicht betriebsbereit und Bystronic wird den Umsatz deswegen erst verzögert realisieren. Als Resultat stiegen die Lagerbestände fertiger Produkte im ersten Halbjahr um CHF 49 Millionen. Dieser Effekt beträgt etwa CHF 100 Millionen Umsatz mit entsprechendem Ergebnisbeitrag.



Im Rahmen der Strategie baute Bystronic das Servicegeschäft weiter aus und steigerte die Serviceumsätze um 10.8% auf CHF 110.1 Millionen (24.3% des Gesamtumsatzes). Dank des neuen, modularen Angebots verkaufte Bystronic auch im ersten Halbjahr 2022 über 95% der Neumaschinen im Gold- und Silber-Segment mit einem Servicevertrag. Im Bereich Software und Smart Factory führte Bystronic weitere Tests bei ausgewählten Kunden durch und plant die Lancierung der BySoft Bystronic Software Suite an der grossen Branchenmesse «EuroBLECH» im Oktober.



Der operative Betriebsgewinn (EBIT) reduzierte sich auf CHF 10.5 Millionen. Die EBIT-Marge lag bei 2.3% gegenüber 6.9% im Vorjahr. Dies ist vor allem auf die verzögerte Umsatzrealisierung und höhere Kosten in Beschaffung und Transport zurückzuführen. In 2021 und im ersten Halbjahr 2022 hat Bystronic mehrmalig Preiserhöhungen durchgeführt, um die steigenden Inputkosten zu absorbieren. Aufgrund des hohen Auftragsbestandes werden sich diese positiven Effekte grösstenteils ab 2023 in der Rechnung niederschlagen. Zudem baute Bystronic zusätzliches Personal im Servicebereich sowie für Produktionskapazitäten auf und forcierte Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Diese erhöhten Aufwendungen beeinflussten das Resultat. Deshalb hat Bystronic Kosteneinsparungsmassnahmen eingeleitet, welche sich ab dem zweiten Halbjahr 2022 materialisieren werden.



Alex Waser, CEO von Bystronic, sagt: «Das erste Halbjahr 2022 gestaltete sich sehr herausfordernd. Mit unseren über 3'600 Mitarbeitenden setzen wir alles daran, den Anforderungen unserer Kunden in allen Bereichen optimal nachzukommen und unsere Systeme trotz Beschaffungsfriktionen schnellstmöglich zu liefern - auch wenn dies für unsere Mitarbeitenden grossen persönlichen Einsatz bedeutet. Dank dieser hohen Motivation und der bis anhin stabilen Marktdynamik sind wir zuversichtlich für das zweite Halbjahr.»

Kennzahlen Bystronic Nicht-fortgeführte Geschäftsbereiche Total Konzern Mio. CHF H1 2022 H1 2021 H1 2021 H1 2022 H1 2021 Nettoumsatz 453.2 440.7 183.6 453.2 624.3 Betriebsergebnis (EBIT) 10.5 30.3 (85.5) 10.5 (55.2) Ergebnis 7.0 23.3 (84.2) 7.0 (60.9) Ergebnis je Namenaktie A 3.37 11.19 (40.69) 3.37 (29.50)



Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.



Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.



