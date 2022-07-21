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WKN: A2QQVE ISIN: US03743Q1085 Ticker-Symbol: 2S3 
Tradegate
20.07.22
19:34 Uhr
33,835 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
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APA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APA CORPORATION 5-Tage-Chart
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33,63034,13508:14
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABRDN GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND
ABRDN GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABRDN GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND5,0300,00 %
ALPHAMIN RESOURCES CORP0,572+1,24 %
APA CORPORATION33,835-1,60 %
CUSTODIAN REIT PLC1,2300,00 %
CVS HEALTH CORPORATION93,36-0,13 %
DYNEX CAPITAL INC16,2000,00 %
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND24,8000,00 %
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND17,3200,00 %
FIRST BUSEY CORPORATION23,4000,00 %
FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED1,3600,00 %
GLADSTONE LAND CORPORATION24,150-1,19 %
HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND9,5080,00 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF13,434+0,99 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF30,894-0,37 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF37,106-1,13 %
INDUSTRIALS REIT LIMITED1,7400,00 %
INVESTEC PLC5,0500,00 %
KEYERA CORP24,450+1,49 %
PORVAIR PLC--
PROCTER & GAMBLE COMPANY137,94-0,83 %
REAVES UTILITY INCOME FUND30,0050,00 %
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