|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABRDN GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND
|US00302L1089
|0,04 USD
|0,0392 EUR
|ALPHAMIN RESOURCES CORP
|MU0456S00006
|0,03 CAD
|0,0228 EUR
|APA CORPORATION
|US03743Q1085
|0,125 USD
|0,1228 EUR
|CUSTODIAN REIT PLC
|GB00BJFLFT45
|0,0137 GBP
|0,0161 EUR
|CVS HEALTH CORPORATION
|US1266501006
|0,55 USD
|0,5403 EUR
|DYNEX CAPITAL INC
|US26817Q8868
|0,13 USD
|0,1277 EUR
|EATON VANCE TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCO ...
|US27828G1076
|0,163 USD
|0,1601 EUR
|EATON VANCE TAX-ADVANTAGED GLOBAL DIVIDE ...
|US27828S1015
|0,13 USD
|0,1277 EUR
|FIRST BUSEY CORPORATION
|US3193832041
|0,23 USD
|0,2259 EUR
|FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED
|JE00BD3QJR55
|0,0178 GBP
|0,0209 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION
|US3765491010
|0,046 USD
|0,0451 EUR
|HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND
|US43010T1043
|0,081 USD
|0,0795 EUR
|HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF
|IE00B5W34K94
|0,7315 USD
|0,7186 EUR
|HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF
|IE00B5VX7566
|0,346 USD
|0,3399 EUR
|HSBC MSCI USA UCITS ETF
|IE00B5WFQ436
|0,206 USD
|0,2023 EUR
|INDUSTRIALS REIT LIMITED
|GG00BFWMR296
|0,0347 GBP
|0,0408 EUR
|INVESTEC PLC
|GB00B17BBQ50
|0,14 GBP
|0,1647 EUR
|KEYERA CORP
|CA4932711001
|0,16 CAD
|0,1219 EUR
|MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC ADR
|US5948374039
|0,06 USD
|0,0589 EUR
|PORVAIR PLC
|GB0006963689
|0,019 GBP
|0,0223 EUR
|PROCTER & GAMBLE COMPANY
|US7427181091
|0,913 USD
|0,8969 EUR
|REAVES UTILITY INCOME FUND
|US7561581015
|0,19 USD
|0,1866 EUR
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