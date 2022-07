DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Gaslieferungen und Notenbanken im Blick

SCHANGHAI/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich am Donnerstag die ostasiatischen Aktienmärkte. Die positiven US-Vorgaben werden weitgehend ignoriert. Händler sprechen von Zurückhaltung. Die Blicke sind dabei auf die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa gerichtet. Diese sollen am Morgen laut Berichten wieder begonnen haben. Damit könnte ein Gasnotstand abgewendet werden, der weitreichende Folgen für die Konjunktur in Europa hätte und auch auf die globale Wirtschaft ausstrahlen würde.

Daneben wartet man auf die Europäische Zentralbank, die erstmals seit elf Jahren wieder die Zinsen anheben wird um die hohe Inflation einzudämmen. Es wird mehrheitlich mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Auch seien die Blicke schon auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet, die erneut eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte beschließen dürfte, heißt es.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 0,2 Prozent nach oben, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen hat. Jedoch gehen die Notenbanker davon aus, dass die Inflation im laufenden Fiskaljahr mit 2,3 Prozent über der Zielmarke von 2,0 Prozent liegen dürfte. Zuvor hatte sie nur einen Anstieg um 1,9 Prozent prognostiziert. Die BoJ geht außerdem davon aus, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Fiskaljahr um 2,4 Prozent wachsen wird, nach zuvor 2,9 Prozent. Der Yen zieht nach den Verlautbarungen ganz leicht an zum Dollar.

Der Schanghai-Composite verliert 0,4 Prozent, in Hongkong fällt das Minus beim Hang-Seng-Index mit 1,4 Prozent größer aus. Teilnehmer sprechen hier von leichten Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Thema seien auch die Beziehungen zwischen China und den USA, nachdem US-Präsident Joe Biden sagte, er erwarte, "innerhalb der nächsten 10 Tage" mit Chinas Xi Jinping zu sprechen, merkt die Commerzbank an: "Das wichtigste Thema für die Märkte ist die mögliche Rücknahme der von Trump eingeführten Zölle auf Importe aus China im Wert von mehr als 300 Milliarden Dollar".

In Seoul verbessert sich der Kospi um 0,7 Prozent. Auch hier wird von Zurückhaltung im Vorfeld der EZB-Sitzung und den Quartalsergebnissen einer Reihe koreanischer Unternehmen gesprochen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.757,40 -0,0% -9,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.739,60 +0,2% -7,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.404,24 +0,7% -19,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.290,80 -0,4% -9,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.604,83 -1,4% -11,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.147,88 -0,7% -0,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.448,68 +0,8% -8,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:36 % YTD EUR/USD 1,0215 +0,3% 1,0180 1,0254 -10,2% EUR/JPY 141,23 +0,4% 140,73 141,60 +7,9% EUR/GBP 0,8523 +0,3% 0,8497 0,8534 +1,4% GBP/USD 1,1987 +0,1% 1,1980 1,2016 -11,4% USD/JPY 138,23 -0,0% 138,25 138,08 +20,1% USD/KRW 1.311,09 -0,1% 1.313,05 1.310,08 +10,3% USD/CNY 6,7627 +0,1% 6,7559 6,7494 +6,4% USD/CNH 6,7670 -0,1% 6,7746 6,7542 +6,5% USD/HKD 7,8484 -0,0% 7,8498 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6904 +0,2% 0,6888 0,6916 -4,9% NZD/USD 0,6233 +0,1% 0,6230 0,6252 -8,7% Bitcoin BTC/USD 22.805,94 -3,4% 23.614,55 23.630,21 -50,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 102,26 0% 0,00 +41,7% Brent/ICE 106,15 106,92 -0,7% -0,77 +41,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.691,49 1.696,73 -0,3% -5,24 -7,5% Silber (Spot) 18,59 18,67 -0,4% -0,08 -20,3% Platin (Spot) 859,23 861,30 -0,2% -2,07 -11,5% Kupfer-Future 3,29 3,33 -1,2% -0,04 -25,9% YTD zu Vortagsschluss ===

