Wann kommt die Übernahme!: Elon Musk: "Lithium ist das neue Öl"! Also jetzt Lithium-Aktien kaufen!

Alpha Lithium bietet ein überzeugendes Risiko-Rendite-Profil und einen großartigen Einstiegspunkt in die Aktie, so die Analysten von Echelon Capital Markets, die das Unternehmen mit "Kaufen" einstufen!

wenn ein Metall das Potenzial hat das Duo aus Gold und Silber zu überstrahlen, dann ist es Lithium. Nahezu jede technische Innovation ist an diesem vielseitigen Metall verankert, weshalb Lithiumaktien eine so verlockende Anlagemöglichkeit sind.

Bemerkenswert ist die Behauptung von Elon Musk, dass Lithium das "neue Öl" darstellt, das langfristig für Energieunabhängigkeit sorgen wird:

Insgesamt denken wir, dass dies ein Sektor ist, der nachhaltiges langfristiges Wachstumspotenzial bietet. Die Frage ist, was der richtige Preis für diese Aktien in diesem Umfeld ist.

Eine stark unterbewertete Aktie, die man jetzt kaufen unbedingt anschauen muss, ist unsere Lithiumperle Alpha Lithium (WKN: A2PNLY)! Hier jagt derzeit eine Top News die nächste!

Enorme Fortschritte für 40.000 Tonnen Jahresproduktion mit Lithiumkarbonat-Anlage in Argentinien

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) gab gerade bekannt dass das Unternehmen eine erfahrene Spezialfirma mit der detaillierten Planung einer Lithium-Pilotanlage beauftragt hat, die an einem der wichtigsten Standorte des Unternehmens, dem Tolillar-Salar im argentinischen Lithiumdreieck, errichtet werden soll.

Alphas Pilotanlage wird im Industriepark von Salta gebaut und getestet, wobei ein auf Kufen montiertes, modulares und mobiles Design verwendet wird. Der Bau in Salta unter idealen Fabrikbedingungen im Gegensatz zum Bau vor Ort bietet dem Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen, Zuverlässigkeit der Materialien und der Bauarbeiter sowie die Verfügbarkeit unserer technischen Experten, um den gesamten Prozess unter Verwendung der unternehmensspezifischen Sole aus den Salinen Tolillar und Hombre Muerto zu testen.

Nach der vollständigen Kalibrierung werden die Ausrüstung, die Laboreinrichtungen und die zusätzlichen Büros in den Salar Tolillar verlegt, wo das derzeitige Lager aufgerüstet wird, um einen Betrieb mit 400 Mitarbeitern zu ermöglichen.

Brad Nichol, President und CEO von Alpha, erklärte:

"Der Bau einer Lithiumkarbonat-Pilotanlage ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer groß angelegten kommerziellen Produktion, bei der wir ein erstes Modul von mindestens 20.000 Tonnen pro Jahr anstreben und die Absicht haben, weit über diese erste Phase hinaus zu expandieren. Wir führen derzeit Gespräche mit den renommiertesten Ingenieurbüros der Welt, die in der Lage sind, die wesentlichen Ingenieurleistungen für die Planung einer solch großen Produktionsanlage für Lithiumchemikalien zu erbringen. Eine Kombination aus den richtigen Leuten, Prozessen, Technologien und Vermögenswerten hat Alpha an diesen wichtigen Punkt in seiner Entwicklung gebracht. Mit unserer ersten Ressourcenschätzung, die in Kürze erwartet wird, ist Alpha Lithium bereit für die nächste Stufe des Fortschritts, mit dem Ziel, aktiv Lösungen für die weltweite Lithiumversorgungsknappheit anzubieten."

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) hatte zuvor Imec Ingeneria 360° mit der Erbringung grundlegender technischer Dienstleistungen beauftragt und wird nun auch mit der Erbringung detaillierter technischer Dienstleistungen für die Pilotanlage beauftragt. Dies ist eine natürliche Weiterentwicklung der Dienstleistungen, insbesondere in Anbetracht der erfolgreichen Produktion von hochreinem Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid durch Alpha. Das Mandat von Imec wurde auf die detaillierte Planung einer voll funktionsfähigen Pilotanlage ausgeweitet, die wichtige Daten und Informationen für die Planung einer vollwertigen Produktionsanlage für Lithiumchemikalien mit einer Kapazität von 40.000 Tonnen pro Jahr liefern soll.

PERSONAL-COUP: Alpha Lithium verstärkt das Management-Team

Vorn kurzem meldete Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) die Einstellung von Mario Portillo, einem Lithiumexperten und Projektmanager mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, bekannt. Er wurde eingestellt, um den Design-, Engineering- und Konstruktionsprozess der Pilotanlage zu beaufsichtigen. Mario Portillo ist weltweit bekannt für seine Erfahrung und sein seltenes Fachwissen in den Bereichen Lithiumverarbeitung und Technik. Zuvor war er in leitender Position bei Techint tätig, einem der ältesten Ingenieur- und Bauunternehmen Argentiniens, das die 25 Jahre lang produzierenden Lithiumcarbonat- und Lithiumchloridanlagen der Livent Corporation entworfen und gebaut hat. Zuvor arbeitete er unter anderem für Lithium Americas im nahegelegenen Cauchari-Olaroz-Salar und für Galaxy Resources (jetzt Allkem Limited) auf dem angrenzenden Sal de Vida-Projekt im Hombre Muerto-Salar.

Womit wir dann schon bei den nächsten News sind, welche Anfang Juli über die Ticker lief:

Alpha Lithium schließt Bohrungen in Tolillar ab und beginnt mit Exploration auf Hombre Muerto

Alpha hat Anfang dieses Monats auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen, 5.000 Hektar großen Grundstück in Hombre Muerto mit einer vertikalen elektrischen Sondierung ("VES") begonnen, um das bevorstehende Bohrprogramm des Unternehmens zu ergänzen und zu steuern.

Standorte der Salar de Tolillar-Bohrungen und VES

Im Tolillar Salar hat Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) sein Verständnis des Projektgebiets durch eine Kombination aus Erkundungs- und Erschließungsbohrungen und VES-Erfassung kontinuierlich erweitert. Im Salar selbst hat das Unternehmen dreizehn Bohrungen niedergebracht und 160 VES-Datenpunkte erfasst, um ein solides Verständnis des Tolillar-Salars zu erlangen. Das Unternehmen plant derzeit fünf weitere Bohrungen und hat bereits mit dem Bau der Straßen und Bohrplattformen für diese kommenden Bohrungen begonnen. Die nachstehende Abbildung 1 enthält eine Zusammenfassung der bisherigen VES- und Bohrarbeiten sowie Hinweise auf zukünftige Bohrungen.

Es ist erwähnenswert, dass die in Abbildung 1 dargestellte Fläche nur die nördlichste Ausdehnung des Tolillar Salar darstellt.

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY)hat derzeit vier Bohranlagen in Tolillar in Betrieb, die alle vor kurzem die Bohrungen abgeschlossen haben. Die Soleproben aus den Bohrlöchern wurden entnommen und zur chemischen Analyse an Labors geschickt; die Bohrlöcher werden derzeit alle einem Durchfluss-Test unterzogen. Sobald die Laborergebnisse für jedes Bohrloch vorliegen, wird das Unternehmen ein Update zu diesen Ergebnissen veröffentlichen.

Alpha hat auch seinen QP, Montgomery and Associates, beauftragt, eine 43-101-konforme Ressourcenschätzung des Tolillar Salar vorzunehmen, die in den nächsten sechs bis acht Wochen erwartet wird.

Brad Nichol, Präsident und CEO von Alpha, erklärte:

"Es ist sehr aufregend, unsere Aktivitäten in Hombre Muerto zu beginnen. Hombre Muerto ist als einer der besten Lithium-Salare der Welt bekannt und wird unter anderem von POSCO und Livent genutzt . Die Qualität der Sole, die extrem hohen Lithiumkonzentrationen, die geringen Verunreinigungen, die umfangreiche bestehende Infrastruktur und eine bewährte, verlässliche staatliche Regelung sind nur einige Elemente, die zusammengenommen Hombre Muerto zu einer der weltweit begehrtesten Adressen für die Lithium-Sole-Produktion machen.

Brad Nichol fuhr fort: "VES wird uns bei der technischen Entscheidungsfindung unterstützen, aber unser Expertenteam kennt den Salar bereits bis ins kleinste Detail und wir sind unmittelbar von Lithium-Produktionsbohrungen unserer Nachbarn umgeben. Wir haben bereits Anträge auf Bohrlizenzen in der Warteschlange und sobald diese bewilligt sind, werden wir mit den Bohrungen beginnen und dabei mindestens eine der vier Bohranlagen einsetzen, die wir derzeit beschäftigen."

Brad Nichol sagte weiter: "Während unserer letzten Bohrrunde konnten wir steigende und sich verbessernde Lithiumkonzentrationen (bis zu 351 mg/L) feststellen und unser Team ist sehr gespannt auf die Ergebnisse dieser jüngsten Kampagne, die sich auf die Erweiterung der Salar-Grenzen im Norden und Osten konzentriert. Jede Bohrung und jeder VES-Datenpunkt trägt zu unserem Verständnis dieses Salars bei, so dass die Bohrung weiterer Bohrungen eine Ergänzung darstellt. Wir haben gezeigt, dass der Tolillar Salar, insbesondere weil er nur 15 km von Hombre Muerto entfernt und von produzierenden Salaren und der dazugehörigen Infrastruktur umgeben ist, ein sehr effizienter und produktiver Salar sein könnte. Diese Ansicht wurde durch das große unaufgeforderte Interesse am Tolillar Salar weiter bestätigt."

Jetzt werden die ersten Analysten auf Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) aufmerksam! Die Experten von Echelon Capital Markets haben das Unternehmen und seine Projekte genauer unter die Lupe genommen.

Analystenhaus gibt sieht Aufwärtspotenzial von 188%

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) bietet Anlegern ein überzeugendes Risiko-Rendite-Profil und einen großartigen Einstiegspunkt in die Aktie, so die Analysten von Echelon Capital Markets, die die Berichterstattung über das Unternehmen mit einem "Kaufen" eingeleitet haben.

Analysten setzten ein Kursziel von 1,80 $ und begründeten es u.a wie folgt:

Da sich der Lithiumsektor erwärmt, um die steigende Nachfrage nach Batteriemetall zu befriedigen, empfehlen wir Anlegern, die nach einem Engagement in diesem Bereich suchen, sich an Alpha Lithium zu orientieren, die über Mittel verfügen, um zwei hochwertige Lithium-Sole-Projekte in Argentinien parallel voranzutreiben

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) verfügt derzeit über liquide Mittel in Höhe von 44 Millionen und ist somit bestens finanziert, um seine Ambitionen in Bezug auf die Lithiumkarbonatproduktion in Argentinien weiter zu verfolgen.

Dem gegenüber steht derzeit eine Marktkapitalisierung von NUR!!! rund 97 Millionen USD!

