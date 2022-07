Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern nur kurzzeitig an die satten Gewinne vom Dienstag anknüpfen können. Der Start in den Tag war gut. Bereits am Vormittag rutschte der DAX allerdings leicht in die Verlustzone. Dort blieb er auch bis Handelsende. Marktidee: Gold Der Goldpreis hatte sich im März kurzeitig seinem Allzeithoch bei 2.075 US-Dollar angenähert. Seitdem geht es für das Edelmetall abwärts. Vor kurzem rutschte der Kurs unter die Marke von 1.700 Dollar. Damit rückt jetzt eine wichtige Unterstützungszone in den Fokus. Aus technischer Sicht sprechen einige Gründe für eine Stabilisierung oder Gegenbewegung. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf