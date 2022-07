DJ niiio finance group AG: niiio finance group-Tochter PATRONAS gewinnt Kreissparkasse Köln als Neukunden

DGAP-Media / 2022-07-21 / 08:00 niiio finance group-Tochter PATRONAS gewinnt Kreissparkasse Köln als Neukunden Görlitz/Freiburg, 21.07.2022: Die PATRONAS Financial Systems GmbH, Tochterunternehmen der börsengelisteten niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), hat einen namhaften Neukunden gewonnen: Deutschlands größte kommunale Sparkasse, die Kreissparkasse Köln, hat sich im Zuge der strategischen Weiterentwicklung ihrer Ordermanagement-Prozesse für die Handelslösung der PATRONAS Financial Systems GmbH entschieden. Damit einher geht eine Mitgliedschaft in FIXhub.net, dem Order Routing Netzwerk der Gruppe. Die Lösung PATRONAS TradeDirector ermöglicht es sowohl den Händlerinnen und Händlern der Sparkasse als auch deren externer Kundschaft, jederzeit den Status der erteilten Aufträge und deren Ausführung in Echtzeit zu verfolgen. Der deutlich höhere Automatisierungsgrad bedeutet zugleich einen verbesserten Service für ihre Kundinnen und Kunden. Die Mitgliedschaft im FIXhub Routing-Netzwerk bietet der Kreissparkasse Köln darüber hinaus Zugang zu allen im Netzwerk angeschlossenen Brokern und Handelsplattformen. Derzeit stehen den Mitgliedern über 85 internationale Destinationen über FIXhub zur Verfügung. Dabei agiert die Sparkasse sowohl als Order Router wie auch als Empfänger von elektronischen Aufträgen. Ralf Funk, Leiter Handel bei der Kreissparkasse Köln, freut sich auf die Zusammenarbeit: "In der Umsetzungsvorbereitung hat sich gezeigt, dass PATRONAS und FIXhub unsere Prozesse verstehen und ideal daran anknüpfen. Zudem bieten die Lösungen auch Möglichkeiten für einen potenziellen künftigen Ausbau unseres Angebots. Von der Software PATRONAS TradeDirector versprechen wir uns, unsere Kundschaft als auch unsere Händlerinnen und Händler noch effizienter beim Handel mit internationalen Instrumenten unterstützen zu können. Die Anbindung an FIXhub ermöglicht uns darüber hinaus den nahtlosen Versand und Empfang elektronischer Aufträge ohne Systemwechsel." Carsten Osswald, Managing Director, ergänzt: "Wir freuen uns über die Entscheidung der Kreissparkasse Köln für unser Angebot. Unsere TradeDirector Software ist die ideale Lösung für die Automatisierung der Ordermanagement-Prozesse bei der Kreissparkasse, die somit auch den wechselnden Anforderungen in der Zukunft jederzeit schnell und flexibel angepasst werden können. Dabei spielen auch die geografische Nähe und die Servicequalität des deutschen Teams eine große Rolle, und so sehen wir der Projektumsetzung und unserer weiteren Zusammenarbeit mit großem Optimismus entgegen." Über die niiio finance group AG: Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als "one-stop-shop" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis - und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie. Über die Kreissparkasse Köln: Die Kreissparkasse Köln ist mit einer Bilanzsumme von 29 Mrd. Euro und rund 3.300 Mitarbeitenden die größte kommunale Sparkasse Deutschlands. In ihrem Geschäftsgebiet - dem Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und Oberbergischen Kreis - betreut sie rund 1 Mio. Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund ums Geld. Als Universalkreditinstitut richtet sie ihre Finanzdienstleistungen sowohl an Privat- und Firmenkundschaft als auch an kommunale und institutionelle Kundschaft. Zum Selbstverständnis der Kreissparkasse Köln gehört zudem ein breites gesellschaftliches Engagement in der Region. Sie unterstützt jedes Jahr mehr als 2.000 ehrenamtliche Initiativen, allein 2021 mit i Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: niiio finance group AG Schlagwort(e): Finanzen

2022-07-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 03581374990 Fax: 035813749999 E-Mail: ir@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1402409 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1402409 2022-07-21

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1402409&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)