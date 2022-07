Calgary, Alberta - 21. Juli 2022. Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der jüngsten Bohrphase auf seinem Au-Ag-Projekt Pilar in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben. Es wurden sieben Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.382 Metern niedergebracht. Die Bohrungen konzentrierten sich auf Step-Out-Ziele entlang der Zone 4-T und eines neu entdeckten Trends zwischen der Hauptzone (Main Zone) und 4-T (siehe Abbildung 1). Alle sieben Bohrungen durchteuften die Zielhorizonte. Proben aus allen sieben Bohrungen wurden an ALS (Hermosillo) zur Analyse übermittelt; die Ergebnisse stehen noch aus.

Das Unternehmen freut sich auch, erste metallurgische Ergebnisse bekannt zu geben. Vier Proben aus Schürfgräben wurden zur Säulenlaugung an einen strategischen Partner, Minera Castor, geschickt. Minera Castor ist ein lokaler privater Goldproduzenten in Mexiko, der seine eigenen Haufenlaugungsanlagen entwickelt hat und betreibt. Alle vier Oberflächenproben wurden Säulenlaugungstests unterzogen, um die potenzielle Goldgewinnung in verschiedenen Bereichen des Projekts zu bestimmen. Während eines 30-tägigen Testzeitraums ergab sich bei allen vier Proben eine Goldgewinnung von über 85 %. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es zwar Vertrauen in die Fähigkeiten von Minera Castor hat, das zu einer angesehenen Gruppe gehört, die Vertragsdienstleistungen für große Goldproduzenten in der Region erbringt, dass die Ergebnisse jedoch nicht aus einer zertifizierten Laboreinrichtung stammen. Das Unternehmen ist gerade dabei, das Probenmaterial zu validieren und zu analysieren, um die Ergebnisse zu bestätigen. Das Unternehmen verweist auf die von SGS Durango durchgeführten Bottle-Roll-Probenahmen aus dem Jahr 2021 (siehe unten) als Anhaltspunkt für das obere Potenzial der erwarteten Gewinnung.

"Diese ersten Ergebnisse sind ermutigend und deuten darauf hin, dass die Goldgewinnung aus Oxidmaterial bei Pilar das Potenzial besitzt, relativ hoch zu sein", sagte CEO Brodie Sutherland. "Wir arbeiten derzeit daran, diese Ergebnisse in einem zertifizierten Labor zu validieren. In der Zwischenzeit warten wir auf die Ergebnisse unserer jüngsten Bohrphase bei Pilar, die aggressiv auf neue Gebiete jenseits unserer Main Zone abzielte."

Wichtige Ergebnisse der ersten metallurgischen Proben 2022

- Vier Säulenlaugungsproben wurden zur Analyse eingereicht.

- Gehalt der Erzproben: 0,4 g/t Au bis 5,0 g/t Au*.

- Goldgewinnungsrate: 88,9 % bis 96,9 %*.

*Wichtiger Hinweis - Die Tests wurden von einem lokalen privaten Produzenten und Auftragnehmer mit Sitz in Sonora, Mexiko, durchgeführt. Bei der Einrichtung, die zur Berechnung des Gehalts der Erzproben und der Gewinnung verwendet wurde, handelt es sich nicht um ein zertifiziertes Labor. Das Unternehmen ist dabei, Duplikatmaterial auszuwerten, um die Ergebnisse zu validieren. Diese Ergebnisse stehen noch aus. Die vorläufige Analyse des Duplikatmaterials deutet darauf hin, dass die Goldgewinnung variabel und geringer als die hier gemeldeten Werte sein könnte.

Zusammenfassung der Bottle-Roll-Ergebnisse von SGS (Durango) aus dem Jahr 2021 - Sammelproben aus RC-Bohrung (aus JES-20-32, 94,6 m mit 1,6 g/t Au)

- Probe 494801 - 1,15 g/t Au Erzgehalt, 91,6 % Gewinnungsrate Au

- Probe 494804 - 0,63 g/t Au Erzgehalt, 90,6 % Gewinnungsrate Au

Update zum Bohrprogramm bei Pilar

Im Rahmen des laufenden Phase-III-Bohrprogramms wurden insgesamt sieben RC Bohrungen (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) mit einer Gesamtlänge von 1.382 Metern niedergebracht. Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Ziele 4-T Expansion und Extension sowie auf einen neuen Trend, der während der letzten Bohrphase entdeckt wurde (Abbildung 1). Die Proben aus allen sieben Bohrungen wurden zur Analyse an ALS (Hermosillo) gesandt; die Ergebnisse stehen noch aus. Wie geplant, werden die Bohrungen bei Pilar für den Rest des Sommers pausieren und Mitte September wieder aufgenommen, um die Zielgebiete weiter zu verfolgen und zu erweitern. In der Zwischenzeit werden die Übertagearbeiten auf dem Projekt El Picacho evaluiert, um die Weiterentwicklung der wichtigsten Ziele fortzusetzen.

Abbildung 1. Plankarte mit den sieben fertiggestellten Bohrungen der letzten Bohrphase bei Pilar.

Zusammenfassung der Parameter der Säulenlaugungstests

Es wurden vier Proben für die Säulenlaugungsstudie eingereicht, die verschiedene Bereiche des Projekts repräsentieren. Das Probengewicht reichte von 52,8 kg bis 58,2 kg pro Probe. Das Material wurde homogenisiert und auf eine Größe von etwa ½ Zoll zerkleinert und zum Füllen von 2 Metern einer Säule mit einem Durchmesser von 6 Zoll verwendet. Ein pH-Wert von 10,5 wurde beibehalten, während der NaCN-Verbrauch während der Dauer der Tests zwischen 0,25 und 0,33 kg/t lag. Die Tests für jede Probe wurden über einen Zeitraum von 30 bis 35 Tagen durchgeführt.

Eine zweite Probe wurde SGS (Durango) zur separaten Analyse vorgelegt; die endgültigen Ergebnisse stehen noch aus. Duplikate der Erz- und Tailing-Teilproben für jede Säulenprobe wurden an ALS (Hermosillo) geschickt, um die aufgezeichneten Gehalte zu bestätigen; die Ergebnisse stehen noch aus. Das Unternehmen wird ein Update bekannt geben, sobald diese Informationen verfügbar sind.

Update zur Privatplatzierung

Das Unternehmen möchte die Investoren darüber informieren, dass die zuvor angekündigte Privatplatzierung (siehe Pressemitteilung vom 30. Juni 2022) alle behördlichen Genehmigungen erhalten hat. Alle behördlichen Einreichungen wurden der CSE vorgelegt. Gemäß den Bedingungen der Sharing-Vereinbarung wird die erste planmäßige monatliche Zahlung am 30. Juli erfolgen.

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales Projekt mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert. Nennenswerte Ergebnisse sind nachstehend angeführt:

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

- 39,7 m mit 0,96 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14 g/t Au

- 47,7 m mit 0,70 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

- 29 m mit 0,71g/t Au

- 35,1 m mit 0,66 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

- 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

- 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

- 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Historische Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m. Zu den Höhepunkten gehören:

- 61,0 m mit 0,8 g/t Au

- 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

- 13,0 m mit 9,6 g/t Au

- 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 36 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

