Verdoppelter Gewinn, erheblich mehr Umsatz: Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen des zweiten Quartals haben die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T) am Mittwoch nachbörslich zunächst eine Stufe höher gehievt, ehe nach Gewinnmitnahmen noch ein kleines Plus von 1,45% bei einem Schlusskurs von 753,30 US$ übrig geblieben ist. Startet das Papier, das auf Jahressicht -38% verloren hat, jetzt eine Erholungsrallye? Tesla wurde im Jahr 2003 gegründet, verkaufte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...