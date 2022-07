Die Amazon-Aktie schüttelt das gruselige erste Halbjahr ab und gibt an der Börse weiter Gas. Am Mittwoch ging der Titel des E-Commerce- und Cloud-Spezialisten mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 122,77 Dollar aus dem Handel. Jefffries-Analyst Brent Thiel erwartet positive Monate. Der AKTIONÄR-Trade liegt weit im Plus.Für Amazon läuft es endlich an der Börse. Der Titel hat sich über dem Abwärtstrend und über der 50-Tage-Linie weiter stabilisiert. Amazon nimmt nun Kurs auf das Verlaufshoch bei 128,99 ...

