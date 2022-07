Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute steht die mit Spannung erwartete Ratssitzung der Europäischen Zentralbank auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Nachdem fast alle großen Zentralbanken der Welt den Zinserhöhungszyklus längst eingeleitet und zum Teil schon forciert hätten, stehe für die EZB die erste Erhöhung seit dem Jahr 2011 an. Ein großer Schritt von 50 BP könne angesichts der Inflationsentwicklung nicht ausgeschlossen werden und er wäre auch gerechtfertigt, in Aussicht gestellt worden sei aber eine Erhöhung um 25 BP. Im September werde vermutlich nachgelegt und auch für die weiteren Notenbanksitzungen seien Zinserhöhungen zu erwarten, auch wenn das konjunkturelle Umfeld bereits deutlich trüber geworden sei. ...

