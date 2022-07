Stellantis hat mit "Electric As You Go" ein neues Langzeitmietprogramm für Elektroautos des Konzerns eingeführt. Das neue Angebot ist zunächst in Frankreich für den Peugeot e-208, Opel Corsa-e und Opel Mokka-e verfügbar - jedoch kann nicht jeder das Mietprogramm nutzen. Die Preise beginnen ab 110 Euro pro Monat zuzüglich Nutzungskosten von 7 Cent pro Kilometer, wie der Mehr-Marken-Konzern mitteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...