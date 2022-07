DGAP-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Immobilien

Enpal GmbH wird erster Mieter im PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus



21.07.2022 / 09:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Enpal GmbH wird erster Mieter im PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus in Berlin gewinnt ersten Großmieter mit über 17.000 Quadratmetern Mietfläche

Dreiteiliges New Work Hub entsteht in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Ostkreuz

PANDION Geschäftsmodell zeigt sich weiter krisenresistent Köln, 21. Juli 2022 - Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat mit dem Solarunternehmen Enpal GmbH den ersten Großmieter für sein Projekt PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus in Berlin-Friedrichshain gewonnen. Enpal hat am 20. Juli 2022 zwei Mietverträge über insgesamt mehr als 17.300 Quadratmetern Mietfläche unterschrieben und übernimmt damit etwa ein Drittel der Gesamtfläche von rund 50.000 Quadratmetern. Die beiden Mietverträge teilen sich auf die Projekte PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus A (Teilvermietung) und PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus B (Vollvermietung) auf. Sie laufen über 10,5 Jahren ab Übergabe, beinhalten eine einmalige Verlängerungsoption von fünf Jahren und sind jeweils mit einer üblichen Wertsicherungsklausel versehen, die bereits vor Übergabe ab dem 1. Juli 2023 greift. "Die Vermietung an Enpal ist ein toller Erfolg und markiert nach der Vermietung in unserem Gewerbeprojekt PANDION OFFICEHOME Rise in Düsseldorf mit 14.500 Quadratmetern Mietfläche mitten in der Ukraine-Krise bereits die zweite große Vermietung an einen Ankermieter innerhalb von ca. drei Monaten. Diese Erfolge an unterschiedlichen Standorten bestätigen einmal mehr unser PANDION OFFICEHOME Konzept und die hohe Nachfrage nach unseren innovativen und zukunftsorientierten Gewerbeprojekten. Enpal als Anbieter von Photovoltaik-Mietanlagen für Privathäuser und zugleich erfolgreichstes deutsches Greentech-Startup passt perfekt in unser energieeffizientes PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus", so Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG. "Die Kombination aus höchster Multifunktionalität, Energieeffizienz und modernem Mobilitätskonzept mit optimaler ÖPNV-Anbindung über den S-Bahnhof Ostkreuz ist für uns ideal. Mit der Anmietung der Flächen auf dem Campus-Gelände schaffen wir Platz für weiteres Wachstum in Berlin", so Mario Kohle, Gründer und Geschäftsführer von Enpal. Über PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus Der Ostkreuz Campus mit 50.000 Quadratmetern Gesamtmietfläche befindet sich in zentraler Berliner Lage zwischen Mediaspree, Rummelsburger Bucht und Ostkreuz und verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die repräsentativen Bürogebäude sind optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen ausgerichtet und lassen sich durch ihre Flexibilität permanent anpassen. So entstehen Rückzugsorte, Open Spaces und kommunikative Treffpunkte. Innovative Raum-in-Raum-Lösungen schaffen akustische und visuelle Privatsphäre, Think-Tanks für effiziente Teammeetings oder Phoneboxen für ungestörte Telefonate. Die Gebäude verfügen darüber hinaus über modernste Remote-Work-Möglichkeiten, um jederzeit auch im Freien arbeiten zu können, sei es in der Loggia neben dem Schreibtisch, auf der Bank im Innenhof oder auf der Dachterrasse. Verbindendes Element des dreiteiligen Campus ist eine großzügige Gartenanlage mit Arbeits- und Rückzugsflächen, die die Gebäude über kurze Wege miteinander verbindet. Für alle Nutzer*innen steht neben einem Foodcourt und einem Café ein Conference-Center zur Verfügung. Das Mobilitätskonzept umfasst neben herkömmlichen Stellplätzen auch Elektro-Stellplätze für PKWs und Bikes. Die digitale Infrastruktur rund um das Gebäude garantiert die Wired Score Zertifizierung. Die Energieeffizienz des OFFICEHOME Ostkreuz Campus wird durch den KfW 55-Standard gewährleistet. Für alle Campus-Gebäude wird außerdem eine Zertifizierung im DGNB Gold-Standard angestrebt. Weitere Informationen zum Projekt PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus finden Sie unter https://officehome.de/ostkreuz-campus

Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohn- und Gewerbeprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt 5,4 Milliarden Euro, davon 3,3 Milliarden Euro im Bereich Wohnen plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit ca. 4.400 hochwertige Wohnungen sowie 13 größere Gewerbeobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt über 200 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Ansprechpartner PANDION AG

Rahel Camps, Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

+49 (0) 221 71600-219

E-Mail: camps@pandion.de

Homepage: www.pandion.de Investor Relations

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel. +49 (0) 221-9140-970

E-Mail: ir@pandion.de

Homepage. www.ir-on.com

21.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de