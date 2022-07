Unterföhring (ots) -Im Liebes-Aufwind: Die SAT.1-Show "Paar Love" mit Ralf Schmitz legt mit der zweiten Folge kräftig zu und punktet mit schönen 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern:innen (+3,0 Prozent zur Vorwoche) in der Prime Time am Mittwoch.In der dritten Ausgabe von "Paar Love" nächsten Mittwoch, 27. Juli, 20:15 Uhr, in SAT.1 stellt Gastgeber Ralf Schmitz die Beziehungen von folgenden drei Paaren auf die Probe: Darleen (29) und Elvis (29) aus Kehl, Larissa (29) und Ralf (29) aus Meitingen und Andrea (59) und Manfred (58) aus Bremerhaven."Paar Love" - immer mittwochs, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Hashtag zur Show: PaarLoveBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 21.07.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5278214