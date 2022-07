(shareribs.com) London 21.07.2022 - Brent- und WTI-Rohöl notieren gegenwärtig etwas leichter, bewegen sich aber klar über der Marke von 100 USD. In den USA ist die Ölförderung in der vergangenen Woche wieder zurückgegangen. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 400.000 auf 426,6 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...