Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf das zweite Halbjahr hat die DekaBank bereits den Primärmarkt für das EUR-Subbenchmarksegment eröffnet, so die Analysten der Nord LB.Das Institut habe hier am 11. Juli zugleich den ersten Pfandbrief unter dem neuen Gesetzesrahmen platziert. Der Bond habe ein Volumen von EUR 250 Mio. aufgewiesen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres seien im Teilmarkt der EUR-Subbenchmarks bereits Covered Bonds im Volumen von EUR 5,05 Mrd. emittiert worden. Die insgesamt 19 ISINs würden sich auf vier Jurisdiktionen verteilen. Im direkten Vergleich mit dem EUR-Benchmarksegment falle damit den Zahlen folgend die Emissionsdynamik weitaus geringer aus. Gleichwohl würden sich in der Detailbetrachtung durchaus interessante Entwicklungen im EUR-Subbenchmarksegment offenbaren. ...

