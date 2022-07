News von Trading-Treff.de Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am aktuellen Widerstandslevel zögerlich. Im Vorfeld der heutigen EZB-Tagung ist dies nicht ungewöhnlich. Sollte Bewegung in den Markt kommen, dürften schnelle Bewegungen an der Tagesordnung sein. Des Weiteren wird die Reaktion des Marktes auf die gestern nach US-Marktschluss veröffentlichten Zahlen des Elektroautoherstellers Tesla sehr interessant. Vor den Zahlen war die Aktie wenig ...

