Ras AL-KHAIMAH, Uae (ots/PRNewswire) -Al Hamra, das führende Lifestyle-Entwicklungs- und Investmentunternehmen in Ras Al Khaimah, VAE, hat die zweite Phase seines exklusiven Insel-Wohnprojekts Falcon Island mit freistehenden Villen mit Meerblick zu einem Startpreis von 6,2 Mio. AED angekündigt.Dies folgt auf den erfolgreichen Verkauf der Phase 1, die Stadthäuser mit zwei, drei und vier Schlafzimmern zu Preisen ab 1,2 Mio. AED umfasst.Phase 2 umfasst 127 Doppelhaushälften mit Kanalblick und freistehende Villen mit Meerblick. Anleger können von flexiblen Zahlungsoptionen profitieren, einschließlich Vorauszahlungsplänen nach der Übergabe.Falcon Island befindet sich in der preisgekrönten Wohnsiedlung Al Hamra Village, die in Ras Al Khaimahs Wachstumskorridor liegt, der sich von Al Jazeera Al Hamra bis zur Insel Al Marjan erstreckt.Neben der ultra-schicken Architektur, den offenen, ruhigen Räumen und den unvergleichlichen Annehmlichkeiten werden das Design und der Bau der Falcon Island-Residenzen einem bewussten, umweltfreundlichen Ansatz folgen, der die höchsten Standards für Energieeffizienz, Wasserverbrauch und Umweltschutz einhält.Dies wird durch umweltfreundliche Initiativen wie die Nutzung von Solarenergie, die Verwendung zertifizierter grüner Produkte und schadstoffarmer Materialien erreicht. Jede Einheit verfügt über spezielle Ladestationen für Elektroautos und Buggys.Die Bauarbeiten sollen im September 2022 beginnen und in zwei Jahren abgeschlossen sein.Benoy Kurien, Konzern-CEO, Al Hamra, sagte: "Die starke Resonanz internationaler Anleger auf Phase 1 spiegelt die Qualität des Angebots, die langfristigen Renditen, die Falcon Island garantiert, und die Beliebtheit von Ras Al Khaimah als bevorzugtes Wohn- und Urlaubsziel wider. Wir sind von einer ähnlichen Reaktion auf Phase 2 überzeugt. Diese ehrgeizige Entwicklung ist Teil unserer strategischen Fünf-Jahres-Roadmap von 2023-2027, um nachhaltiges Wachstum durch Projekte zu fördern, die mit der Vision übereinstimmen, das Emirat als eines der führenden Investitions-, Geschäfts-, Wohn- und Tourismusziele zu etablieren."Zu den weiteren Highlights gehört die Nähe zum Weltklasse-Meisterschaftsgolfclub Al Hamra Golf Club und zum Al Hamra Marina and Yacht Club, wo man die Möglichkeit hat, mit seinem Boot anzulegen und mit der Fähre nach Hause zu fahren. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen gehören Swimmingpools, ein Fitnessraum, ein Gemeinschaftszentrum, Wanderwege und ein Tennisplatz.Ras Al Khaimah, eines der sieben Emirate, die die VAE bilden, ist heute das am schnellsten wachsende Tourismus- und Investitionsziel des Landes.Für Details: communications@alhamra oder Telefon 800 AL HAMRA (800 - 25 42672) für Ortsgespräche in den VAE.Video: Falcon Island (https://wetransfer.com/downloads/95bf18fbeb260affe112306279d6e66320220720075422/ee7a9c)Bild - https://mma.prnewswire.com/media/1862896/Falcon_Island_by_Al_Hamra.jpgPressekontakt:Atrayee Choudhury,atrayee.choudhury@bcw-global.com,+9714 4507600Original-Content von: Al Hamra, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162123/5278336