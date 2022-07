Linz (www.anleihencheck.de) - Neun Monate in Folge hat Polens Zentralbank jetzt die Zinsen erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die letzte Erhöhung im Juni habe sich auf 0,75% auf derzeit 6,00% Leitzins belaufen. Mit diesen Schritten habe man in Polen versucht, der rekordverdächtigen Inflation entgegen zu wirken. Die Inflation habe im Mai bei 13,9% gelegen und sei im Juni auf 15,6% gestiegen. Betrachte man jedoch die Kernrate (= ohne Treibstoffe und Lebensmittel), sei in Polen erstmals seit längerer Zeit ein leichter Rückgang erkennbar. Anfang März sei EUR/PLN (Polnischer Zloty) bis 4,9713 gegangen. Vor einer guten Woche habe der Zloty noch bis 4,8502 zum Euro notiert, seither habe er um knapp 2,0% auf aktuell 4,7720 aufwerten können. (21.07.2022/alc/a/a) ...

