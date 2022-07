Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Handelstag schieden sich an den Börsen weltweit die Geister, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während sich in Europa mit Blick auf die wichtigen EZB-Entscheidungen heute Unsicherheit breit gemacht habe, so hätten die Indices in den USA an den positiven Schwung vom Vortag angeknüpft. Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen und die vorbörslichen Indikationen würden für Europa eine Eröffnung im Bereich der Vortageskurse erwarten lassen. Der Fokus richte sich heute vor allem auf das EZB-Meeting. ...

