Samsung SDI hat mit dem Bau seiner zweiten Batteriezellen-Fabrik in Malaysia begonnen. Die neue Fabrik in Seremban soll 2024 mit der Serienproduktion von zylindrischen Zellen beginnen - später wohl auch im Format 4680. Für 2024 ist der Produktionsstart aber im Format 21700 (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) geplant. Angeboten werden die Rundzellen unter der Marke PRiMX. Samsung SDI will künftig wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...