In den entwickelten Volkswirtschaften ist der Wohlstand der großen Masse der Erwerbstätigen seit Jahrzehnten kaum noch gestiegen. Nun gewinnt die bisher schleichende Wohlstandserosion, die sich an der Entwicklung der Reallöhne zeigt, an Dynamik. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren sinkt die Kaufkraft. Löhne und Gehälter steigen in geringerem Ausmaß als die D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...