Tesla glänzt mit starken Quartalszahlen und Produktionsrekorden

Tesla veröffentlichte gestern Abend seine Q2 Zahlen, welche überraschend positiv ausgefallen sind. Außerdem: Ein historischer Tag - die Zinswende ist in Sicht



Der Automobilhersteller veröffentlichte gestern Abend seine Quartalszahlen für das 2. Quartal. Mit 2,3 Milliarden Dollar lag der Gewinn des Autobauers um 98 % höher als im vergangenen Jahr, jedoch wurde der Gewinn aus dem 1. Quartal 2022 mit 3,3 Milliarden Dollar nicht übertroffen.

Elon Musk gab bekannt, dass Produktionsrekorde bei gleich zwei Standorten erzielt wurden, nämlich in Fremont und Schanghai. Umsatztechnisch erzielte Tesla einen kleinen Rücksetzer und erwirtschaftete 16,9 Milliarden Dollar wohingegen im 1. Quartal der Umsatz sich auf 18,7 Mrd. belief. Dieser Rücksetzer resultiert aus der vorübergehenden Schließung des Schanghaier Werkes aufgrund des Covid-Lockdowns.

Mit einem Blick nach Deutschland (Berlin/Grünheide) nimmt die Produktion langsam Fahrt auf. "Im Juni liefen die ersten 1000 Autos pro Woche vom Band", teilte Musk gestern Abend mit. Die Nachrichten nahm die Tesla-Aktie gut auf, sodass diese schon nach der Verkündung nachbörslich rund 4 % zulegte. Im Vergleich zu dem seit Jahresbeginn um 38 % gesunkenem Aktienkurs ist dies vergleichsweise nur ein moderater anstieg. Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass Tesla seine Reise in die Kryptowelt und Bitcoin-Käufe bereits zu rund 75 % in verkauft und in andere Währungen umgetauscht hat.





Die EZB (Europäische Zentralbank) veröffentlicht heute Nachmittag gegen 14:15 Uhr den kommenden Leitzins. In Anbetracht der langen Nullzinsphase ist heute schon fast ein historischer Moment für den Euroraum, denn über 6 Jahre lang lag der Leitzins im Euroraum bei 0,0 %. Nun herrscht bis zum Nachmittag eine moderate Unruhe an den Märkten, da es noch offensteht, ob sich der Leitzins um 0,25 % oder doch um 0,5 % Prozent erhöhen wird.

