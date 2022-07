2021 macht CR Capital einen Umsatz von 69,86 Millionen Euro, das ist ein Plus von 8,2 Prozent. Der Gewinn je Aktie steigt von 13,65 Euro auf 17,11 Euro an. Für 2022 rechnen die Analysten von First Berlin mit einem Umsatz von 75,6 Millionen Euro und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...