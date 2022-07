von Klaus Schachinger, €uro am SonntagCoca-Cola-Konkurrent PepsiCo, dessen Snacksparte geschätzte 55 Prozent zum für 2022 auf 83,6 Milliarden Dollar taxierten Umsatz beisteuert, lieferte starke Zahlen für das zweite Quartal. Das Unternehmen mit Sitz in Purchase im US-Bundesstaat New York erhöhte sogar seine Wachstumsprognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...