Willkommen zum "eMobility Update". Folgende Nachrichten zur Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm: Porsche bringt E-Macan erst 2024 ++ Lotus baut ersten Eletre in Wuhan ++ VW ID.3 ist Langstrecken-Meister in Kompaktklasse ++ Mainova baut HPC an Rewe-Filialen ++ Habeck will Verbrenner bestrafen. #1 - Porsche bringt Elektro-Macan erst 2024 Porsche hat die Markteinführung des vollelektrischen ...

