Unterföhring (ots) -- DAZN Komplett-Angebot zum Sonderpreis von 19,99 Euro statt 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten- Zeitlich begrenztes Angebot für alle Sky Kunden bis 30. September- Einfacher Zugang über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404): DAZN-App und die zwei TV-Sender DAZN1 & DAZN2Unterföhring, 21. Juli 2022 - Pünktlich zum Saisonbeginn bietet Sky Deutschland allen Sky Kunden das DAZN Jahresabonnement zum Sonderpreis von 19,99 Euro statt 24,99 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten an. Damit sparen die Fans jährlich 120 Euro gegenüber dem monatlich flexiblen DAZN Preis von 29,99 Euro. Das Angebot ist ab sofort buchbar und zeitlich befristet bis zum 30. September.Das DAZN Jahresabo ist eine ideale Ergänzung zum Sky Bundesliga-Paket mit allen Samstagsspielen der Bundesliga und der kompletten 2. Bundesliga. Zudem bietet Sky Fußballfans mit dem Sport-Paket u.a. den kompletten DFB-Pokal und die Premier League. Auf DAZN können Fans mit u.a. den Freitag- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie der UEFA Champions League inklusive Konferenz, deutscher Konferenz und der UEFA Women's Champions League sowie den europäischen Topligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 den besten Fußball an einem Ort erleben.Kunden, die DAZN über Sky buchen, können entweder die DAZN-App nutzen, die auf fast allen vernetzten Geräten wie Sky Q, SmartTVs, Smartphones oder Tablets verfügbar ist, oder das Beste von DAZN auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Sender DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240) genießen, die ebenfalls die beste Live-Action von DAZN in die Wohnzimmer der Fans bringen. Sie sind auf allen Sky Receivern und perspektivisch auch auf Sky Glass verfügbar. Die beiden linearen DAZN-TV-Sender stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben.Neukunden-Angebot: 38,99 Euro pro Monat für Sky Bundesliga und DAZNBereits seit letzter Woche lanciert Sky Deutschland allen Neukunden ein einzigartiges Kombi-Angebot: Demnach können Fußballfreunde das Sky Bundesliga-Paket in Kombination mit dem DAZN Jahresabo zu einem reduzierten Sonderpreis buchen. Das Kombi-Angebot wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 38,99 Euro angeboten. Damit profitieren die Fans von einer Ersparnis in Höhe von 156 Euro* pro Jahr gegenüber dem Standardpreis. Das Kombi-Angebot ist ebenfalls zeitlich befristet bis zum 30. September 2022.*Ersparnis: Die Ersparnis bis zu 156 Euro ergibt sich aus dem rabattierten Sky Jahresabonnementspreis (240 Euro) im Vergleich zum Sky Standard-Jahresabonnementspreis (324 Euro) sowie aus dem rabattierten DAZN Jahresabonnementspreis (227,88 Euro) im Vergleich zum regulären DAZN Jahresabonnementspreis (299,88 Euro).Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5278620