Seit Baden-Baden im Juli 2021 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurde, befinden sich insgesamt sieben der bedeutenden Kulturstätten in Baden-Württemberg. Um diese und die Denkmalpflege im Allgemeinen zukünftig effektiver bewerben zu können, hat das "burkert ideenreich" aus Ulm nun einen einheitlichen Auftritt unter der Dachmarke "WAHRE WERTE" erarbeitet. Auf diese Weise soll das kulturelle und touristische Potenzial der historisch wertvollen Orte noch besser genutzt werden. Die Full-Service Werbeagentur setzte sich hierfür in zwei Ausschreibungen des Ministeriums für Landesentwicklung gegen mehrere überregionale Mitbewerber durch. Besonders überzeugte dabei die einprägsame Doppeldeutigkeit der Dachmarke. Denn nicht nur handelt es sich bei den denkmalgeschützten Orten des Landes um echte, also "wahre" Werte - sie sollen auch "gewahrt" werden. Unter dem Slogan "Wir wahren wer wir sind" entwickelt das Team um die beiden Kreativchefs Jens Burkert und Rosangela Aurea dafür ein Gesamtkonzept für die gesamte Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Zudem ist die Ulmer Agentur für die Gestaltung und Produktion einer Ausstellung zu den Welterbestätten im Südwesten samt Begleitmaterialien zuständig.

Mit dem Gestaltungs- und Kommunikationskonzept erfolgt eine visuelle Neuausrichtung der Denkmalpflege Baden-Württemberg und ein vereinheitlichtes Marketing für die Welterbestätten. Zusätzlich zu diesem umfassenden Projekt erhielt die Werbeagentur aus Ulm auch den Zuschlag für die Konzeption und Umsetzung der Ausstellung "Die sieben Welterbewunder Baden-Württemberg". In Kombination mit ebenfalls vom "burkert ideenreich" gestalteten Begleitmaterialien wird diese Besucherinnen und Besuchern das baden-württembergische Weltkulturerbe anschaulich näherbringen.

Umfassende und nachhaltige Vermarktung

Da in Baden-Württemberg die Bewerbung der Denkmalpflege bisher nicht einheitlich umgesetzt wurde, schwankte der Bekanntheitsgrad zwischen den verschiedenen Institutionen und Kulturerbestätten stark. Im Rahmen eines gezielten Förderprogramms der Landesregierung soll sich dies nun ändern. Für die Landesregierung hat hierbei hohen Stellenwert, dass die neue Vermarktungsstrategie langfristig und nachhaltig erfolgreich ist. Das Ministerium für Landesentwicklung unter Ministerin Nicole Razavi (CDU) wird als oberste Denkmalschutzbehörde Baden-Württembergs deshalb jährlich mehrere Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für diesen Zweck erhalten.

Kulturerbeland Baden-Württemberg

Insgesamt sieben UNESCO-Weltkulturerbestätten finden sich mittlerweile in Baden-Württemberg - neben Sachsen-Anhalt die zweitmeisten in Deutschland, nur Bayern hat mehr. Außer der 2021 als Teil der "Great Spa Towns of Europe" aufgenommenen Kurstadt Baden-Baden handelt es sich hierbei um die Gebäude des Architekten Le Corbusier in Stuttgart, das Kloster Maulbronn, die Insel Reichenau, diverse Pfahlbauten in Oberschwaben und am Bodensee, den römischen Grenzwall Limes sowie die Eiszeithöhlen im Ach- und Lonetal.

Über burkert ideenreich

Bereits seit 1995 steht das burkert ideenreich für kreative Werbe- und Marketingkampagnen mit einschlagendem Erfolg. Von öffentlichen Auftraggebern aus der Region bis hin zu weltweit agierenden Marktführern betreute die Werbeagentur aus Ulm schon unterschiedlichste Unternehmen und Institutionen. Mit Mut zu ausgefallenen Konzepten und Aktionen sowie einer einzigartigen Identifikation mit den Kunden konnte sich das burkert ideenreich so bei prestigeträchtigen Ausschreibungen immer wieder gegen wesentlich größere Agenturen durchsetzen. Umgesetzt werden die spannenden Projekte von acht Mitarbeitenden im Bereich Grafik und Web-Design sowie drei Mitarbeitenden in der zugehörigen Digitaldruckerei Wollmann Medien. Gründer und Geschäftsführer Jens Burkert selbst ist zudem vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle offiziell als Marketingberater akkreditiert.

