Wien (www.fondscheck.de) - Wellington Management hat Großes vor in Deutschland - und hat daher seine Bürofläche in Frankfurt am Main verdoppelt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Adresse bleibe aber gleich. "Wellington befindet sich auf Wachstumskurs. Der Umzug ins neue Büro folgt auf eine langfristige und positive Entwicklung, der wir hier im Kernmarkt Deutschland mit aufgestockten Ressourcen Rechnung tragen wollen. Unser Team in Frankfurt soll bis Jahresende noch einmal spürbar wachsen", erläutere Deutschlandchefin Susanne Ballauff in einer Pressemitteilung. ...

