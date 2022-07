Köln (ots) -Mit PENNY.Festivals startet Penny ein neues Kapitel und setzt sich fortan 365 Tage im Jahr als unkonventioneller, innovativer, leidenschaftlicher und nachhaltiger Partner auf und für Festivals ein. Neben großen Major-Festivals wie Parookaville engagiert sich der Nachbarschaftsversorger in diesem Jahr erstmalig auch auf kleineren und mittelgroßen Festivals, um die Festivalbranche in ihrer Gesamtheit und Vielfalt zu unterstützen. Auf den Festivals, auf denen kein großer Festivalstore seinen Platz findet, werden ein Shuttle, Kiosk oder Foodtruck eingesetzt, um eine unkonventionelle und innovative Nahversorgung auf dem Festival sicherstellen. Doch da PENNY nicht auf allen Festivals "mittanzen" kann, geht der Discounter mindestens sieben weitere Werbepartnerschaften ein. Einige davon sind rein digital, andere fördern das Branding vor Ort und inkludieren kleinere Aktionen wie das Unterstützen einer neuen Trinkwasserstelle auf dem Festivalgelände. Mit dem neuen Konzept stärkt PENNY erneut seine Position als zuverlässiger Partner und Supporter der deutschen Festivalbranche, welcher sich traut neue Wege zu gehen, wie sich zeigt."Auf Parookaville reagieren wir mit unserem völlig neuen Konzept des Green Hangout auf den anhaltenden und wachsenden Trend veganer Ernährung. Mit Food For Future waren wir der erste Discounter in Deutschland, der eine warengruppen-übergreifende vegane Dachmarke ins Sortiment genommen hat. Das innovative Pop-Up-Store-Konzept auf Parookaville hat durchaus das Potenzial, multipliziert zu werden. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt und welche Erkenntnisse wir in der Praxis gewinnen", so Marcus Haus, PENNY-Marketingchef. Für die Gerichte hat sich PENNY Unterstützung von insgesamt fünf Influencer*innen geholt, welche mit den Food For Future und Naturgut Produkten leckere Gerichte kreiert haben und während des Festivals im The Green Hangout für ein Meet&Greet anzutreffen sein werden. Die Bürger*innen des Parookavilles können in der grünen Oase einkehren, ihre Kraftreserven neu auftanken, zur Abwechslung etwas Gesundes zu sich nehmen oder einfach einmal vegane Gerichte ausprobieren.Wieder zwei Stores auf ParookavilleAls treuer Begleiter tritt Penny.Festivals in diesem Jahr auch wieder als Unterstützer beim Parookaville Festival vom 22. bis 24. Juli auf dem Flughafen Weeze auf und wird am Donnerstag mit der legendären Pre-Party am PENNY DJ Tower für den inoffiziellen Startschuss des Festivals sorgen. Neben einem 2.000 qm großen PENNY Festivalstore wird es auch dieses Jahr wieder einen zweiten, etwas kleineren (rund 950 qm) Festivalstore geben, der in Eigenverantwortung von den PENNY Azubis aus dem zweiten Lehrjahr geleitet wird. In beiden Stores steht das umfassende PENNY Sortiment zu den gewohnt günstigen Discount-Preisen zur Verfügung.Neben dem breiter aufgestellten Engagement auf Parookaville, ist PENNY.Festivals in diesem Jahr erstmals auch Unterstützer von 13 weiteren Festivals, darunter das Summer Breeze Festival, Sea You Festival, Happiness Festival, MS Dockville oder Ikarus. Um die Rolle als unkonventioneller, innovativer und nachhaltiger Partner auf und für Festivals wahrnehmen zu können, wurden drei verschiedene Module im Rahmen der Nahversorgung auf Festivals entwickelt. Um die gesamte Festivalbranche in ihrer Vielfalt stärker unterstützen zu können, kommen diese Module in diesem Jahr auf insgesamt sechs kleineren und mittelgroßen Festivals zum Einsatz.PENNY.Festivals Shuttle (Einsatz auf dem Burning Beach und Happiness Festival)Der Hauptgrund gegen die nachhaltigere Anreise zum Festival mit dem ÖPNV ist oftmals die Schlepperei. Mit dem PENNY.Festivals Shuttle möchte der Nachbarschaftsversorger Abhilfe schaffen und die Festivalbesuchenden zu einer nachhaltigen Anreise mit dem ÖPNV ermutigen. Mit dem PENNY.Festivals Shuttle können Festivalbesuchende kostenlos vom Festivalgelände zum nächsten PENNY Markt fahren und ganz bequem ihren täglichen Festivaleinkauf erledigen. Gekühlte Getränke und frische Backwaren zum Frühstück sind damit keine Wunschvorstellung mehr und auch die lästige Schlepperei der Einkäufe für das gesamte Festivalwochenende ist damit Geschichte. DJs an der Shuttle Haltestelle und extra für die Festivalkooperation umgestaltete Festival-Filialen inklusive auf die Besuchenden abgestimmten Sortiment, sorgen für die richtige Party-Experience.PENNY.Festivals Kiosk (Einsatz auf dem Ab Geht Die Lutzi Festival und Rocken am Brocken)Um auch kleine und mittelgroße Festivals zu unterstützen und ihre Besucher*innen von den Leiden des Schleppens und warmen Dosenbiers zu erlösen, wurde der PENNY.Festivals Kiosk ins Leben gerufen. Am Kiosk bekommen Campinggäste Snacks für den kleinen oder großen Hunger zwischendurch, gekühlte Getränke für den Kater am Tag danach sowie die wichtigsten Festival- Essentials (wie zum Beispiel Zahnbürste und Zahnpasta) die beim Packen vergessen wurden - auch dieses Sortiment ist zu PENNY-Preisen erhältlich. Der PENNY.Festivals Kiosk ist gleichzeitig der Treffpunkt auf dem Campingplatz und lädt in Späti-Manier zum Verweilen und Kennenlernen anderer Festivalbesuchender ein.PENNY.Festivals Food For Good Foodtruck (Einsatz auf dem Trebur Open Air und MS Dockville)Um Besucher*innen auch auf den Festival Infields mit veganen und vegetarischen Leckereien zu verwöhnen und ein nachhaltiges Versorgungsangebot für Festivals zu entwickeln, auf denen sich ein Festivalstore oder Festival Kiosk nicht eignet, wurde der PENNY.Festivals Food For Good Foodtruck entwickelt. Mit der veganen Eigenmarke "Food For Future" werden alle entstehenden Emissionen kompensiert, von der Herstellung bis hin zur Entsorgung. Unter dem Motto "Das isst die Zukunft" wird es im PENNY.Festivals Foodtruck leckere und gesunde Gerichte mit den veganen Zutaten aus dem Food For Future und Naturgut Sortiment geben. Wem's geschmeckt hat, der kann die Gerichte ganz einfach zuhause nachkochen. Alle Rezepte werden unter penny.de/rezepte zu finden sein.Festival PlaygroundWie bereits 2021 ist PENNY auch in diesem Jahr wieder Supporter des Festival Playgrounds (https://www.festivalplayground.com) , der vom 10. bis 13. November an der Nordseeküste stattfindet. Beim Festival Playground kommen mehr als 150 verschiedene Festivals unterschiedlichster Größen und Genres zusammen, um gemeinsam über drei Tage in Workshops und Diskussionsrunden die Zukunft der Festivalbranche zu gestalten. Nach einer großangelegten Besucher*innen-Umfrage mit über 37.000 Teilnehmenden im letzten Jahr, soll es in diesem Jahr stärker darum gehen einen Weg aus der von Long-Covid geplagten Branchensituation zu entwickeln. PENNY ist als wichtiger Partner der Branche Teil der Diskussionsrunden und entwickelt vor Ort gemeinsam mit den teilnehmenden Festivals Ideen für das weitere Engagement in der nächsten Festivalsaison 2023. Ab Mitte August wird es deutschlandweit zudem erneut die PENNY.Festivals Bag for Good in über 2.150 PENNY Filialen in limitierter Stückzahl geben. Der Netto-Erlös beim Kauf jeder Bag for Good fließt in einen Fördertopf zur Umsetzung des Festival Playgrounds.Das gesamte Festival-Engagement lässt sich ausschließlich auf dem PENNY.Festivals Instagram-Kanal wieder finden. Damit schafft der Discounter eine enge Verbindung zu seiner Zielgruppe. Der Kanal ist auch der erste Anlaufpunkt, um Tickets unterschiedlicher Festivals zu gewinnen, sich über neue Festivals zu informieren, News aus der Branche oder einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Natürlich darf hier aber auch nicht eine gewisse Portion Leichtigkeit und Unterhaltung zu kurz kommen - daran wurde selbstverständlich auch gedacht. Unterstütze Festivals:Ab Geht die Lutzi Festival, Burning Beach, Ferdinands Feld, Gute Zeit, Happiness Festival, Ikarus, Immergut Festival, Lautfeuer Festival, MS Dockville, Parookaville, Rocken am Brocken, San Hejmo, Sea You Festival, Summer Breeze, Trebur Open Air