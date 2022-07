Edmonton - 21. Juli 2022 - Benchmark Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Benchmark") (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich, über den aktuellen Stand der Planung von Bohrzielen für die Exploration im Nahbereich der Vorkommen Kodah und Round Mountain im Nordwesten des Gold-Silber-Projekts Lawyers zu informieren. Gesteinsproben mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung und kilometerweite geochemische Bodenanomalien sind interessante Zielgebiete, die derzeit durch die Auswertung von Daten aus einer hochauflösenden Bodenmagnetikmessung sowie zusätzlichen Gesteinsprobenahmen und Kartierungen in das Stadium der Bohrexploration gebracht werden. Das Gold-Silber-Projekt Lawyers befindet sich innerhalb einer auf dem Straßenweg erreichbaren Zone der ertragreichen Region Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia.

CEO John Williamson meint dazu: "Die Zielgebiete Kodah und Round Mountain stellen weitere interessante und chancenreiche Zonen für neue Entdeckungen dar, in denen bis dato noch keine Erkundungsbohrungen stattgefunden haben. Die ausgeprägten Bodenanomalien und die ausgezeichneten Edelmetallgehalte der aus dem Gestein entnommenen Stichproben weisen starke Ähnlichkeiten mit den geochemischen Signaturen der bekannten Großlagerstätten im Gold-Silber-Projekt Lawyers auf. Wir freuen uns schon auf den Abschluss der letzten Bodenmagnetikmessungen und Prospektionen bei Kodah und Round Mountain, um entsprechende Bohrziele mit einem hohen Konfidenzniveau ermitteln zu können. Darüber hinaus kommt das Unternehmen mit seiner wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA), die in Kürze veröffentlicht werden soll, gut voran. Benchmark konnte auch bei den laufenden technischen und planungstechnischen Bohrungen weitere Fortschritte im Hinblick auf die im Jahr 2023 vorgesehene Machbarkeitsstudie erzielen."

Wichtigste Eckdaten zu den Zielzonen Kodah und Round Mountain

- Ausgeprägte Bodenanomalien mit Vorkommen von Gold, Silber und Indikatorelementen in Verbindung mit einer epithermalen Mineralisierung; einige Anomalien erstrecken sich über mehrere Kilometer (Abbildung 1).

Ähnliche geochemische Signatur wie die Bodenanomalien, die in den Ressourcenzonen des Projekt Lawyers häufig zu finden sind.

- Hochgradig mineralisierte historische Stichproben wie z.B. 29,14 g/t Au und 2125,7 g/t Ag oder 55,71 g/t Au-Äqu.*, 26,06 g/t Au und 2142,9 g/t Ag oder 52,85 g/t Au-Äqu. sowie 18,86 g/t Au und 1508,5 g/t Ag oder 37,72 g/t Au-Äqu.

- Das Unternehmen befindet sich in diesen Zonen aktuell in der Endphase der Datenerfassung, bevor die Bohrziele fixiert werden.

Die laufenden Bodenmagnetikmessungen und Kartierungen des Grundgesteins in diesen Zonen sollen im Vorfeld der Erkundungsbohrungen Aufschluss über wichtige Kontrollstrukturen liefern.

474 Bodenproben aus Zwischenbereichen und 34 Gesteinsproben wurden gewonnen, um die im Jahr 2021 entdeckten Bodenanomalien genauer zu untersuchen.

- Diese Ziele wurden bis dato noch nicht durch Bohrungen erkundet und bergen hohes Potenzial für Entdeckungen, mit denen die Gesamtressourcen bei Lawyers um zusätzliche Gold- und Silberunzen erweitert werden könnten.

Das Unternehmen führt derzeit bodengestützte Magnetikmessungen, Kartierungen des Grundgesteins sowie zusätzliche Gesteinsprospektionen im Bereich der Vorkommen Kodah und Round Mountain durch, um weitere aussichtsreiche Bohrziele zu definieren. Erste Ergebnisse aus den laufenden bodengestützten Magnetikmessungen deuten auf mehrere große, in nördlicher bzw. nordwestlicher Richtung verlaufende Strukturen hin, die über Gebieten mit koinzidenten kartierten Alterierungen und Bodenanomalien zusammenlaufen. Diese bis dato unbebohrten Gebiete bieten tolle Chancen für zusätzliche Entdeckungen auf dem Gelände des Projekts Lawyers. Sie sind über die erneuerte, ringförmig angelegte Straße erreichbar und weniger als fünf Kilometer von den bestehenden Lagerstätten Cliff Creek, AGB und Dukes Ridge-Phoenix entfernt.

Abbildung 1: Übersichtskarte der Zielzone Kodah-Round Mountain mit Darstellung der Entnahmestellen der Gesteinsproben und Konturdaten der Goldäquivalent-Werte im Boden.

Abbildung 2: Fotos von den Gesteinsproben aus der Prospektion bei Kodah-Round Mountain.

A. Verkieselung und drusenreiche Quarzaderung mit begleitendem feinkörnigem Pyrit in Feldspat bzw. phyrischem Andesit. B. Stark verkieselter Feldspat/phyrischer Andesit mit feinkörnigem Pyrit und anderen Sulfiden.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO/IEC 17025:2017-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (+10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die im Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia erweitert. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an diesem Projekt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über +20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

http://www.metalsgroup.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

"John Williamson" e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

Benchmark Metals Inc.

10545 - 45 Avenue NW

250 Southridge, Suite 300

Edmonton, AB KANADA T6H 4M9

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66794Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66794&tr=1



