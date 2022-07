Der Anbieter pharmazeutischer Verpackungen und sogenannter Drug-Delivery-Systeme ist ein typischer Corona-Profiteur. Den jüngsten Kursrücksetzer von rd. 75 auf 55 € nutzten nun erste Insider. CEO Dietmar Siemssen hat einen Aktienkauf über 151.730 € gemeldet. Für das zweite Quartal per Ende Mai konnte er über ein Umsatzwachstum von 18 % berichten,bei einem rd. 10%igen Anstieg beim EBITDA auf 90,1 Mio. €. Das 2023er-KGV liegt unter 11 und sinkt im Folgejahr auf 9. Eine günstige Bewertung, die das Management schon nutzt.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 29.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ SIEMENS mit neuer Digitalstrategie++ HUGO BOSS überraschte positiv++ VITESCO trotzt Schwäche am Gesamtmarkt++ Echter Spezialwert aus den USABörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info