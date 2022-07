Also doch 0,5 Prozentpunkte. Was BÖRSE ONLINE bereits vor Tagen schrieb, traf nun zu: Die EZB hatte zwar im Juni angekündigt, die Zinsen im Juli um 0,25 Prozentpunkte anheben zu wollen. Doch es kam alles anders. Wie reagieren die Märkte? Von Marian Kopocz. Die letzte Zinserhöhung hatte es 2011 gegeben. Nach etwa elf Jahren hob die EZB aber am heutigen Mittwoch den sogenannten Hauptrefinanzierungssatz um 0,5 Prozentpunkte an. Das war deutlich mehr ...

