Mitten in der Urlaubssaison will die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit unter den rund 5.000 Piloten der Kerngesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cargo eine Urabstimmung starten. Damit droht eine weitere Verschärfung der ohnehin chaotischen Situation in der deutschen Passagierluftfahrt. Denn ein Pilotenstreik ist noch im Sommer (ab Mitte August) im Bereich des Möglichen. Die Aktie hat es ohnehin schon schwer genug. Hilfe könnte aber von der Charttechnik kommen, denn bei knapp 5 € befindet sich eine massive Unterstützung, die in den vergangenen 20 Jahren schon mehrfach erfolgreich getestet worden ist. Möglicherweise auch dieses Mal? In fundamentaler Hinsicht bleibt es aber schwierig. Noch ist man dabei, den durch die Corona-Pandemie angerichteten Scherbenhaufen aufzukehren. Das hat auch Kapitalerhöhungen notwendig gemacht, die zu einer hohen Verwässerung der Altaktionäre geführt hat. Aber fällt der Kurs noch einmal in Richtung 5 € zurück, darf zumindest auch mal kurzfristig dagegengehalten werden. Auf dem aktuellen Kursniveau drängt sich die Aktie dagegen nicht zum Kauf auf.





