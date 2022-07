EZB hebt Leitzins stärker an als erwartet

Werbung



Die Europäische Zentralbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation den Leitzins auf 0,5 Prozent angehoben. Außerdem: Wir stellen Ihnen unsere hauseigene Zertifikate-Akademie vor. Geballtes Fachwissen im Bereich Zertifikate und mehr.



Die EZB hat das erstmals seit 2011 den Leitzins überraschend deutlich auf 0,5% angehoben und kündigte direkt weitere Erhöhungen an. Als Grund für die starke Anhebung des Leitzinses auf 0,5% ist die anhaltende Rekordinflation zu nennen. Im Juni erhöhten sich die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat auf 8,6%. Der aktuell entscheidende Einlagezins soll ebenfalls um einen halben Prozentpunkt auf null Prozent steigen.

Durch den Anstieg des Leitzinses müssen auch Euro-Mitgliedsstaaten mit höheren Kosten für Kredite rechnen. Zusammen mit der anhaltenden Gas-Krise in Folge des Ukraine-Kriegs könnte es zu einer Rezession kommen. Um einer drohenden Euro-Schuldenkrise entgegenzuwirken, hat die EZB angekündigt bei Preisturbulenzen an den Anleihemärkten die Staatsanleihen der betroffenen Mitgliedsstaaten aufzukaufen.





Sie interessieren sich für Derivate, Zertifikate und/oder Optionsscheine unterschiedlicher Art und ihren Funktionsweisen? "Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen." Dies hat schon Benjamin Franklin vor langer Zeit gesagt. In unserer hauseigenen Zertifikate-Akademie der HSBC können Sie sich über einzelne Funktionsweisen und Produkte als auch über praktisch anwendbare Strategien informieren. Kompakt und übersichtlich können Sie kostenfrei die Unterlagen von über 8 Jahren ganz einfach und bequem als PDF herunterladen. Und falls Sie gerade keine Zeit haben: Die PDF können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt und ohne Internetverbindung studieren.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?