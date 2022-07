Brixton Metals hat die erste Zahlung aus seiner Partnerschaft mit Pacific Bay Minerals für das Atlin-Goldfields-Projekt erhalten. Mit den frischen Mitteln kann das ohnehin gut finanzierte Unternehmen die Kasse weiter füllen und in sein Flaggschiffprojekt investieren.

Brixton Metals (0,14 CAD | 0,10 Euro; CA11120Q3026) entwickelt mehrere Rohstoff-Projekte in Kanada. Im Fokus steht dabei das Flaggschiffprojekt Thorn in der Provinz British-Columbia, bei dem es sich um ein Gold-Kupfer-Vorkommen handelt (ausführlich hier). Daher hat man das Atlin-Projekt im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung an das Unternehmen Pacific Bay Minerals ausoptioniert. Dieses Goldvorkommen beherbergt historische Arbeiten. Nun hat der Partner die ersten Meilensteine aus der Vereinbarung erreicht. Sie umfassen behördliche Genehmigungen, Investements in Höhe von mindestens ...

